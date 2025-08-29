自民、参院選総括案を見送り＝「首相の責任触れず」に異論

Newsfrom Japan

自民党は２９日、大敗した参院選を検証する総括委員会を党本部で開き、総括案について議論した。石破茂首相（党総裁）ら執行部の責任に触れていないとの異論があり、この日の取りまとめを見送った。９月２日の同委で修正案を協議し、同日の両院議員総会に報告する方針。

総括は参院選の敗因として、派閥裏金事件を中心とする「政治とカネ」や、鶴保庸介参院議員が「運のいいことに能登で地震があった」と発言した問題などを記述する見通し。木原誠二選対委員長は２９日の会合後、記者団に「敗因について足らないところがあるという指摘があった。追加したい」と説明した。

総括がまとまれば森山裕幹事長の進退が焦点となる。森山氏は先の両院議員懇談会で、総括後に「責任を明らかにする」と発言した。森山氏は２９日、自らの去就について記者団に「先日、申し上げた通りだ」と述べるにとどめた。

総括委員会は森山氏をトップに党幹部で構成。落選した候補者や地方組織、専門家などへのヒアリングを進めてきた。

自民党の参院選挙総括委員会に臨む森山裕幹事長（右から４人目）ら＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

記者団の質問に答える自民党の木原誠二選対委員長＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

記者団の質問に答える自民党の森山裕幹事長＝２９日午後、東京・永田町の同党本部

