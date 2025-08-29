「日本はアジアで最も親密」＝空母寄港、インド太平洋重視―英国防相

Newsfrom Japan

来日中のジョン・ヒーリー英国防相は２９日、日本との防衛協力について「黄金時代を共に築いている」と述べ、安全保障環境の変化に対応して結束が強固になっているとの認識を示した。その上で「英国にとって日本はアジアで最も親密な安全保障上の友好国だ」と強調した。東京都内で記者団の質問に答えた。

ヒーリー氏は、英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」の米軍横須賀基地などへの寄港に合わせて日本を訪れた。２０２０年に英国が欧州連合（ＥＵ）を離脱した後、当時の保守党政権はインド太平洋地域の友好国との関係強化に傾斜し、日本に接近。ウクライナに侵攻するロシアを経済面で支援する中国を警戒し、労働党政権に代わった後も日本を重視する外交方針を維持している。

英海軍のプリンス・オブ・ウェールズを中心とする空母打撃群は今年４月、インド太平洋に向けて英国を出発した。ヒーリー氏は、約４０００人が参加する今回の活動について「英海軍にとって過去数十年で最大規模だ」と指摘。さらに「欧州の安全保障はインド太平洋地域の安全保障と不可分だ。平時にわれわれが緊密に連携を図ることが可能なら、有事においても可能だ」と訴えた。

取材に応じるヒーリー英国防相＝２９日、東京都江東区

東京国際クルーズターミナルに寄港した英海軍の空母「プリンス・オブ・ウェールズ」＝２８日、東京都大田区から撮影

