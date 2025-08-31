名古屋で４０．０度＝今夏４０度以上、延べ３０地点―気象庁

Newsfrom Japan

東北南部から九州にかけては３１日も高気圧に覆われて晴れ、３５度以上の猛暑日になる所が多かった。気象庁によると、特に東海で気温が大幅に上がり、名古屋市で４０．０度を観測した。同市で４０度以上になったのは２０１８年８月３日の４０．３度以来、２回目。

今夏、全国で４０度以上を観測するのは過去最多の９日目で、１３都府県の延べ３０地点となった。９月に４０度以上を観測した例は２０年９月３日の新潟県三条市（４０．４度）と同県胎内市（４０．０度）しかないため、名古屋市は新潟県以外で４０度以上の最も遅い例となった。今月５日には群馬県伊勢崎市で国内史上最高の４１．８度を観測しており、記録ずくめの夏になった。

３１日の最高気温は、愛知県豊田市が３９．６度、岐阜市が３９．２度、山梨県甲州市と大阪府豊中市が３８．７度。東京都心（千代田区）は３６．８度で、年間猛暑日数の最多記録を２５日に伸ばした。

東北南部と東・西日本は９月上旬も猛暑日になる所がある見込み。同月１日も大半の都府県に熱中症警戒アラートが出された。

