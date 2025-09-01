カセットボンベ、使用期限の確認を＝災害時に有用でも経年劣化で事故―「防災の日」、誤使用にも注意・ＮＩＴＥ

Newsfrom Japan

災害でライフラインが寸断した際などに役立つカセットこんろや携帯発電機だが、経年劣化や誤った使用方法で重大な事故が発生する恐れもある。製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）は９月１日の「防災の日」に合わせて注意喚起し、製品の状態を点検するよう求めている。

ＮＩＴＥによると、カセットボンベやカセットこんろなどの事故情報は２０２０～２４年に２０４件寄せられた。このうち、原因調査を終えた１５７件について分析したところ、製品の不具合による事故が９２件で最多だったが、「誤使用や不注意」は２９件で２割近くを占め、「経年劣化」も７件あった。

携帯発電機の事故情報は２０～２４年に２１件。屋内で使用したことで一酸化炭素（ＣＯ）中毒になる事故が多く、調査済みの１７件のうち１２件は誤使用や不注意などが関係していた。

カセットボンベでは、京都府で２１年１月、長期保管していたボンベ内部のパッキンが劣化し、漏れたガスに引火したとみられる事故が起き、８０代の男性がやけどを負った。携帯発電機では、鹿児島県で２０年９月、換気が不十分な屋内での使用によるＣＯ中毒で３人が倒れ、１人が死亡した。

カセットボンベの事故は火災につながったり、人的被害が出たりするケースが多い。携帯発電機ではＣＯ中毒で複数人が被害に遭うケースが多く、死亡事故の割合も高いという。

ＮＩＴＥ担当者は▽製品の使用期限を確認して早めに使い切る▽説明書の指示に従って正しく使う▽使用する場所の安全性を確認する―ことなどが重要と指摘。使用期限が近いものから使い、新しく補充する「ローリングストック」を推奨する。

担当者は「いざ使おうとしたときに事故が起きないよう、製造年などを確認して買い替えなどを検討してほしい」と訴えている。

カセットボンベの経年劣化が原因で発火したカセットこんろ（ＮＩＴＥ提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]