集団自決、娘手に掛けた父＝「玉砕」テニアン、米軍上陸で―「残酷な事実、不戦へ伝える」・９０歳元島民

８０年前の９月２日、日本は降伏文書に調印し第２次世界大戦が正式に終結した。ただ月日が流れても人々の脳裏に焼き付いた惨禍の記憶は消えない。「玉砕の島」と呼ばれたマリアナ諸島テニアン島の元島民伊藤久夫さん（９０）は米軍上陸後の集団自決の際、妹２人が父により命を絶たれた。伊藤さんは「残酷な事実だが、不戦のため後世に伝えたい」と話している。

福島県会津坂下町の伊藤さんは生後すぐ一家でテニアンに渡った。「海や山の幸が豊富な楽園」だったが１９４４年に始まった米軍の空襲で状況は一変。攻撃は６月から激化し、７月２４日には米軍が島北部に上陸した。

伊藤さんは両親、姉、妹２人の計６人で中部のチューロに暮らしていたが避難を促され２６日夜に出発。翌日には南部のカロリナスに着き、密林の洞窟に身を隠した。

８月２日、洞窟から出ると民間人の無残な遺体が数多くあった。爆風で飛ばされたのか小さな子の遺体が木の枝にぶらさがっていた。「バラバラで死ぬよりは一緒に死のう」。父が他の家族と話し、一家は洞窟に戻った。

計６家族３１人が集まった洞窟はワンルームほどで、天井は座った大人の手が届くほどの低さだった。家族ごとに円くなり、自決用の手りゅう弾が一家に一個渡された。

「天皇陛下万歳」。付近の洞窟から次々に叫び声が上がり、自決の瞬間が迫る。その時、伊藤さんらの洞窟入り口で「デテコイ（出て来い）、デテコイ、カマワン（構わん）、カマワン」と米兵の声が聞こえた。「殺さないから投降しろ」との意味と思われるが、伊藤さん一家も「天皇陛下万歳」と叫び、父が手りゅう弾の信管を抜いた。

ただ爆発は起きなかった。父は近くにあったまさかりのようなものを使い、同じ洞窟内で手りゅう弾爆発後も即死できず苦しむ人たちを次々に襲った。伊藤さんも頭をたたかれて気を失った。頭には今もへこみが残る。

８歳と３歳の妹は父により命を絶たれた。両親と姉は生き延びたが妹２人の行方は分からず、一家は着物を燃やした灰を遺骨の代わりにした。

４人は福島に戻り、戦後４０年の８５年には自宅近くに供養のための地蔵を建てた。伊藤さんは９０年以降２０回超にわたり妹の遺骨収集などのためテニアンに通った。今年７月にも訪れ、遺骨発見の知らせを待ち続けている。

集団自決から８１年。惨劇は今も脳裏に焼き付くが、父に恨みはない。「当時は捕虜になればひどいことをされ、殺されると考えられていた。父は娘に愛があったから殺した」と涙をためる。２０００年に亡くなるまで、父は「あの日」についてほとんど語らなかった。

「親がわが子を手に掛ける自決は現実に起きた」と語る伊藤さん。「その苦しみを知れば、国の偉い人も『こんなことは繰り返してはいけない』と思い、平和に向けた話し合いが進むのではないか。事実を伝え続けるのは生き残った者の務めだ」。

インタビューに答える伊藤久夫さん＝７月２６日、福島県会津坂下町

テニアン島のカロリナスにある慰霊碑で犠牲者の冥福を祈る伊藤久夫さん（左）＝７月（本人提供）

伊藤久夫さん（前列左から３人目）一家の写真（本人提供）

集団自決があったテニアン島の洞窟を訪れた伊藤久夫さん（左）＝２０１６年８月（本人提供）

妹などを供養するため建てられた地蔵を訪れた伊藤久夫さん＝７月２６日、福島県会津坂下町

