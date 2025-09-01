新米、値上がり必至＝ＪＡ前払い金上昇、猛暑・大雨も影響

Newsfrom Japan

スーパーの店頭に並び始めた２０２５年産米は、高騰した２４年産を超える高値になりそうだ。肥料など生産資材の値上がりで農家のコストが膨らんでいる上に、猛暑や大雨の影響で品質、収穫量の低下が懸念され、新米を確保しようと農協（ＪＡ）とそれ以外の集荷業者の競争が激化。コメ農家に各地のＪＡが前払いする「概算金」も、全国で大幅に引き上げられている。

米所の山形県はこれから収穫が本格化するが、猛暑による渇水の影響が懸念されている。ＪＡ全農山形が決めた２５年産米の概算金は、過去最大の引き上げ幅。１等米６０キロ当たりの値段は主力銘柄のはえぬきが２万８０００円、つや姫が３万１０００円、雪若丸が２万８６００円と、いずれも前年より１万１５００円高い。関係者は大幅引き上げの理由を「ＪＡ以外の業者に負けない価格にするためだ」と説明した。

宮崎県は、収穫がほぼ終わった早場米のコシヒカリの概算金が昨年より６割高い３万２６００円だった。ＪＡ関係者によると、集荷競争は昨年以上に厳しく、農家の生産意欲を向上させることも意識して金額を決めた。宮崎県高鍋町のコメ農家、徳丸拓郎さん（４５）は「生産者はカツカツだ。今の値段なら経営基盤をつくりやすい」と話す。

一方、値上がりは消費者のコメ離れを招きかねず、徳丸さんは「流通の仕組みをスリム化できれば安くなるのではないか」と指摘する。宮崎市内のスーパーの仕入れ担当者は、秋以降の価格動向について「値段は下がらないと思う。消費者は買えない」と懸念した。

ＪＡ福井県はコシヒカリが２万９０００円、いちほまれが３万４００円と、過去最高額を農家に前払いする。県内のＪＡ系スーパーは８月下旬、わせ品種ハナエチゼンを５キロ税別４３８０円と前年の４割高で販売し始めたが、担当者は「売れ行きは鈍い」と明かした。

ＪＡしまねの概算金はコシヒカリが２万８４００円と、数年前の２．５倍に跳ね上がった。収穫期が近づく宮城県は、ササニシキが前年より１万２５００円高い２万９３００円、ひとめぼれが１万１５００円高い２万８０００円に設定された。ＪＡ全農みやぎは「現状で見込める最大限の水準だ」と説明した。

店頭に並んだ宮崎県産コシヒカリの新米＝７月３１日、東京都小平市のいなげや花小金井駅前店

