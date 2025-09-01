特殊詐欺被害、過去最悪に＝「ニセ警察」急増、７カ月で―警察庁

Newsfrom Japan

警察庁は１日、７月末時点の特殊詐欺被害額が全国で約７２２億円に達し、過去最悪だった２０２４年の年間被害額を上回ったと発表した。警察官に成り済まして送金させる「ニセ警察詐欺」が３分の２を占め、特に２０～３０代の被害が増えているという。

警察庁によると、１～７月の特殊詐欺認知件数は前年同期比４４．９％増の１万５５８３件。被害額は７２２億１０００万円と、昨年の総額（７１８億８０００万円）を７カ月で超えた。うちニセ警察詐欺の被害は３分の２に当たる４８１億９０００万円だった。若い世代も被害に遭っており、２０代と３０代で認知件数の４割近くを占めた。

ニセ警察詐欺では、マネーロンダリング（資金洗浄）などの捜査と偽って「逮捕を免れるためには全財産を調べる必要がある」とだまし、インターネットなどを通じて資産を根こそぎ送金させる。このため被害が高額になる傾向が強い。

愛知県警がカンボジアから移送した日本人２９人を詐欺未遂容疑で逮捕したケースなど、詐欺グループの多くが海外を拠点としている。ほとんどが国際電話の着信後にＳＮＳのやりとりに誘導されており、警察庁は対策として国際電話の着信を規制するアプリなどの利用を呼び掛けている。

警察庁などの合同庁舎

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]