交際相手の韓国籍男逮捕＝女性殺害容疑、「別れ話」で相談も―警視庁

Newsfrom Japan

東京都世田谷区で女性が切り付けられ死亡した事件で、警視庁国際犯罪対策課などは２日未明、殺人容疑で、交際相手の韓国籍、パク・ヨンジュン容疑者（３０）＝住居不詳＝を逮捕した。黙秘している。

同課によると、死亡したのは同国籍で自営業バン・ジ・ウォンさん（４０）。２人に交際を巡るトラブルがあったとみて調べる。

逮捕容疑は１日午後１時半ごろ、世田谷区野沢の事務所敷地内で、バンさんの首を刃物で切り付け殺害した疑い。

同容疑者は現場から逃走したが、約３時間後に羽田空港で身柄を確保された。バンさんについて「知っている人だけど、きょうは会っていない」と説明。韓国行きの航空券を予約しており、出国しようとしていたとみられる。

同庁人身安全対策課などによると、２人は日本語の学習アプリを通じて出会い、４月に交際を始めた。パク容疑者は８月２３日に韓国から入国し、東京都港区のバンさん宅に滞在していた。

バンさんは同２９日午前３時ごろ、三田署管内の交番を訪れ、「彼氏に２日前に別れ話をしたところ暴力を振るわれた。本日も別れ話をしたら帰ってしまった」と相談した。同署員はパク容疑者に口頭注意するとともに、バンさんを知人宅へ避難させるなどの措置を取った。

しかし、パク容疑者が翌３０日もバンさん宅を訪れたため、署員は帰国を促し成田空港まで送り届けた。ただ、同容疑者が出国したかは不明で、その後、バンさんと接触したとみられる。

女性が首から血を流し、倒れていた現場付近を調べる警視庁の捜査員＝１日午後、東京都世田谷区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]