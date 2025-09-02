新浪剛史氏の自宅捜索＝違法薬物巡り、関与否定―福岡県警

Newsfrom Japan

違法薬物事件を巡り、福岡県警がサントリーホールディングス（ＨＤ）の新浪剛史代表取締役会長（６６）＝１日付で辞任＝の自宅を家宅捜索していたことが２日、捜査関係者への取材で分かった。県警が慎重に捜査している。

捜査関係者によると、麻薬取締法違反事件の捜査の過程で、大麻の有害成分「テトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）」が含まれているサプリメントを、新浪氏が米国から輸入した疑いが浮上。県警が８月２２日に同法違反容疑で東京都内の自宅を捜索したが、新浪氏は「知人女性が一方的に送ってきた」と供述し、関与を否定した。県警は女性が注文したとみている。捜索でサプリメントは見つかっておらず、簡易の尿検査も陰性だったという。

ＴＨＣは昨年１２月の改正法施行により、麻薬取締法上の「麻薬」に位置付けられ、同法の適用対象になった。

サントリーＨＤは２日の記者会見で、新浪氏から「適法であるとの認識の下に購入した」との説明があったと明らかにした。ただ捜査中であることを理由に、詳細については答えなかった。

新浪剛史 サントリーホールディングス代表取締役会長

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]