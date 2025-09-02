代引き配達、偽物トラブルに注意＝連絡取れず返金困難―国民生活センター

Newsfrom Japan

インターネット通販で商品を購入し、配達時に代金を支払う「代引き配達」で、偽物や粗悪品が届くトラブルが増えている。返金を求めようとしても連絡が取れないケースが多く、国民生活センターは注意を呼び掛けている。

昨年度に同センターなどに寄せられた相談は１万４０１３件で、統計のある２０１５年度以降で最も多かった。うち６６％はネットやＳＮＳの広告がきっかけだった。今年度の相談件数は６月末までで４４９８件に上り、前年同期比で約３倍に増えている。

４０代女性は、ＳＮＳ広告から移動したサイトで、欲しかった本革製のブランド物のスニーカーが定価の半額以下の約３万円で販売されているのを発見。代引き配達で申し込み、支払い後に中身を確認したところ合成皮革製の偽物だった。４月、返金を求めたいと同センターに相談した。

５０代男性は、動画配信サービスで見た広告からサイトにアクセスし、金色のランタンを代引き配達で注文したが、商品を開封すると黒色のランタンが入っていた。交換を求めようと、送り状ラベルにあった交換センターの連絡先に電話したものの話し中で、宅配業者に問い合わせても「発送元は分からない」と言われ、５月に相談を寄せた。

国民生活センターによると、代引き配達は販売元以外にも、発送代行業者や宅配業者など複数の業者が関わるケースが多く、返品や補償を求めることは難しいという。

トラブルを未然に防ぐには、注文前に販売サイトの連絡先が正しいか確認し、メーカーの公式サイトで商品の情報をチェックすることなどが必要だ。同センターの担当者は「少しでも怪しいと思ったら注文しないでほしい」と話している。

ネット通販（イメージ）

