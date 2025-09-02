妊婦交通死、胎児も「被害者」＝重い障害で出生、遺族が起訴要請―愛知

Newsfrom Japan

愛知県一宮市で妊婦が車にひかれ死亡する事故があり、遺族が２日、自動車運転処罰法違反（過失運転致死）罪で起訴された被告について、名古屋地検一宮支部を訪れ、事故後に重い障害を負って生まれた娘も被害者と認め過失運転致傷罪でも起訴するよう申し入れた。

胎児は刑法上、「母体の一部」とされ、検察側が罪に問えるかをどう判断するかが注目される。

事故は５月２１日に起きた。約１カ月半後に出産を控えた研谷沙也香さん＝当時（３１）＝が路側帯を歩いていたところ、後ろから軽乗用車にひかれ、２日後に搬送先の病院で亡くなった。長女の日七未ちゃんは緊急帝王切開で生まれたものの、おなかの中で低酸素状態に陥り重度の障害が残った。

運転していた同市内の無職女（５０）は現行犯逮捕され、６月に起訴されたが、罪名は沙也香さんに対する過失運転致死罪のみだった。

名古屋地裁一宮支部で２日、女の初公判が開かれ、沙也香さんの夫、友太さん（３３）は父、水川淳史さん（６２）と被害者参加制度で傍聴。同日、検察側に集めた署名約１１万筆と共に要請文を提出した。

取材に応じた友太さんは「起訴状を見たとき、一切（娘の）名前が入っていない。娘が何もなかったようにされてしまうのは親として許せなかった。被害者として扱ってもらうため署名を大きな力に変えたい」と強調。「裁判が終わって結果が出たとき、結果はどうであれ、妻に『頑張ったよ』、娘に『パパ頑張ったよ』と言えるようにしたい」と語った。

検察側には「被害者側がここまで動かないと対応してくれないのか」と複雑な胸の内を明かした。

胎児への加害行為を罪に問えるかは、水俣病事件の最高裁決定が１９８８年、「胎児が出生し人となった後、母体の一部として発生した病変で死亡した場合は業務上過失致死罪が成立する」と判断した例がある。検察側はこの判例も考慮し検討するもようだ。

研谷日七未ちゃん（研谷友太さん提供）

研谷沙也香さん（研谷友太さん提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]