石破首相退陣報道「結果として誤報」＝編集担当幹部ら処分―読売新聞

読売新聞は３日、「石破（茂）首相退陣へ」と報じた７月２３日付の夕刊や号外について、検証記事を３日付朝刊の１面などに掲載した。参院選大敗を受けて、首相が「辞める」と周囲に明言したことなどを踏まえて報道したが、「首相がその後、翻意した可能性がある」と説明。「結果として誤報となり読者に深くおわびします」と陳謝した。

９日付で、前木理一郎専務と滝鼻太郎編集局長を役員報酬・給与の１カ月１０％返上処分、川嶋三恵子政治部長と担当したデスクをけん責、首相官邸クラブキャップを厳重注意とすることも発表した。

検証記事によると、首相は７月２２日夜、周辺に「（日米）関税交渉の結果が出たら、辞めていいと思っている」と語った。その後、トランプ米大統領が日米合意を発表したため、首相の意向に変化がないか改めて取材。「変わりはない」との認識を示したことから、退陣報道に踏み切ったという。

だが、「本紙の報道を受け、首相は態度を一変させた」と指摘。「首相が翻意する可能性も考慮しておくべきだった」とした。報道後、首相が「辞めるとは言っていない」と繰り返していることに触れ、「虚偽の説明をされたことから、首相の発言を詳細に報じることにした」とも記した。

