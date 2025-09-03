石破首相、植田日銀総裁と会談＝経済・物価で意見交換

Newsfrom Japan

石破茂首相は３日午後、日銀の植田和男総裁と首相官邸で会談した。会談後、植田氏は記者団の取材に応じ、「経済・物価情勢や市場動向について意見交換した」と明らかにした。

植田氏は「経済のありとあらゆる側面についていろんな質問や意見があり、私からもいろいろ申し上げた」と説明。為替も話題に上ったが、植田氏は「具体的なことはコメントを差し控える」と述べるにとどめた。その上で「政府と連絡を取りつつ、為替市場の動向はモニターしていきたい」と語り、政府との連携を重視する姿勢を示した。

金融政策運営に関しては記者団に「経済・物価情勢の見通しが実現していけば、改善に応じて利上げをしていくスタンスに変わりはない」と語った。「そうなるかどうか予断を持たずに確認していきたい」とも述べ、追加利上げの時期を模索する考えを改めて示した。

日銀総裁は定期的に官邸で首相と会談している。植田氏と首相の官邸での会談は、今年２月以来となる。

石破茂首相との面会後、記者の質問に答える日銀の植田和男総裁＝３日午後、首相官邸

