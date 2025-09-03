日本政府、中ロ朝を注視＝軍事連携の強化警戒

Newsfrom Japan

日本政府は、中国が３日に北京で開いた「抗日戦争勝利８０年」記念の軍事パレードに中国、ロシア、北朝鮮の３カ国首脳が集まったことを受け、３カ国の連携がどう進むのかを注視している。安全保障面での連携強化につながれば、日本への脅威が増すと警戒。北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記が多数の首脳が集まる場に姿を見せるのは異例で、意図や影響についても分析を急ぐ。

林芳正官房長官は３日の記者会見で、中ロ朝の協力関係について「地域の安全保障に与える影響を含め、引き続き重大な関心を持って情報収集、分析に努める」と述べた。

中ロ朝首脳が天安門楼上でそろい踏みしたのは、結束を誇示する狙いがあるとみられる。これまでは中朝、ロ朝など２国間関係を軸に連携しており、３カ国協力が具体化するかが焦点だ。

中国が東・南シナ海などで威圧的な動きを強め、ロ朝が軍事協力を深める中、３カ国が安保面で手を組めば日本にとって脅威が増大するのは必至。防衛省幹部は「３首脳の今後の発信や態度を見ていく」と強調した。

日本は、約６年半ぶりに訪中した正恩氏の動向にも注目する。政府内には「正恩氏が主役になれない国際会合に出席するとは思わなかった。驚きだ」（関係者）との見方がある一方、外務省関係者は「米国の関税措置など国際環境が変わり、外に出て行く意識があるのかもしれない」と語った。

米朝首脳会談をにらんだ布石との見方もある。米朝首脳会談は第１次トランプ政権で３回行われ、トランプ米大統領は対話になお意欲的とされる。日本政府関係者は正恩氏について「米朝関係を意識し、中国との関係改善に動いたのだろう」と指摘した。

記者会見する林芳正官房長官＝３日、首相官邸

