トヨタ、欧州でＥＶ生産へ＝チェコ工場に１２００億円投資

【ブリュッセル時事】トヨタ自動車の欧州法人は３日、チェコ中部コリーンの工場で新型の電気自動車（ＥＶ）を生産すると発表した。トヨタが欧州の自社工場でＥＶを生産するのは初めて。車両や電池の組み立てに対応するため、約６億８０００万ユーロ（約１２００億円）を投じて工場を拡張する。

生産する車種や規模は公表していない。生産開始は「今後数年以内」（欧州法人の中田佳宏社長）を目指す。チェコ工場では現在、小型車「ヤリス」のハイブリッド車（ＨＶ）などを年約２２万台生産しており、ＥＶの現地生産によって欧州市場向け電動車のラインアップを強化する方針だ。

トヨタは２０２６年までに、レクサスブランドを含め欧州で販売するＥＶを１４車種に拡大する計画。２７年には新車販売の２割に当たる２５万台をＥＶが占めると見込んでいる。

トヨタ自動車のロゴマーク（ＡＦＰ時事）

