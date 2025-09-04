台風１５号、四国や紀伊半島付近へ＝宮崎で線状降水帯発生―災害に警戒・気象庁

Newsfrom Japan

台風１５号が４日未明に奄美大島の東海上で発生し、同日夕は宮崎県沖を北上した。５日朝から昼すぎにかけては、四国や紀伊半島の沿岸付近を東へ進むと予想され、上陸する恐れもある。九州東部や四国は大雨となり、宮崎県北部の平野部では線状降水帯が発生した。気象庁は土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重に警戒し、強風や高波に注意するよう呼び掛けた。

宮崎県都農町では４日午後６時までの２４時間雨量が４３３ミリに上り、宮崎市の同雨量は２７６ミリとなった。宮崎空港では午後３時３５分に最大瞬間風速２１．１メートルを観測した。１５号は５日午後には東海・関東沖を東へ進む見込み。

宮崎県以外で線状降水帯が発生する可能性がある県と時間帯は、大分が５日未明まで、徳島、愛媛、高知が５日昼前まで、東海４県が５日昼すぎまで。和歌山は５日未明から昼前、宮城は明け方から朝、岩手は朝から昼前。

ＪＲ東海道・山陽新幹線は５日に計画運休は行わないが、東海道で遅れや運転見合わせが生じる可能性がある。

１５号は４日午後６時、宮崎市の東約３０キロの海上を時速２５キロで北へ進んだ。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速２５メートル。東側２８０キロ以内と西側１６５キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

５日午後６時までの２４時間予想雨量は多い所で、東海３００ミリ、近畿と四国２５０ミリ、関東甲信と九州北部２００ミリ、東北１５０ミリ、中国と九州南部１２０ミリ、北陸１００ミリ。

