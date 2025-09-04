新型「プレリュード」５日発売＝２４年ぶり復活―ホンダ

Newsfrom Japan

ホンダは４日、往年のスポーツカー「プレリュード」の新型モデルを５日に発売すると発表した。２ドアのハイブリッド車（ＨＶ）として２４年ぶりに復活し、国内で年３５００台の販売を目指す。２０３０年にかけてＨＶ車の需要は拡大を続けると見込み、新型モデルをＨＶ戦略強化に向けた「前奏曲（プレリュード）」とする考えだ。

初代プレリュードは１９７８年に発売。８０年代後半に「デートカー」の愛称で親しまれ、２００１年に販売を終了した。６代目となる新型モデルは、制御技術「Ｈｏｎｄａ Ｓ＋Ｓｈｉｆｔ（エスプラスシフト）」をホンダ車として初めて搭載。加速や減速した時にエンジン回転数を調整したり、回転数に応じた音の変化が乗り手に伝わったりする仕様で、「意のままの走り」を追求した。価格は一般モデルが６１７万９８００円。

年末に北米で、２６年前半に欧州でもそれぞれ発売する予定。井上勝史専務は、４日の発表会で「電動化時代に『操る喜び』を再定義し、グローバルのお客さまに提供するという、四輪戦略上大きな役割を担うモデル」とプレリュードについて述べた。

ホンダが発売する新型「プレリュード」＝４日午後、東京都渋谷区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]