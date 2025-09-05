悠仁さま、大学生活充実＝６日成年式、近影公開―宮内庁

Newsfrom Japan

秋篠宮家の長男悠仁さまは、１９歳の誕生日の６日、皇室の成年式に臨まれる。これに先立ち、宮内庁は５日付で、在籍する筑波大構内で撮影された新たな写真を、近況とともに公表した。多くの新しい友人に恵まれ、学業やスポーツなど多方面で充実した大学生活を送っているという。

写真はヘルメットをかぶり、大学構内を自転車に乗って移動する姿や、構内の緑地「植物見本園」で植物や生き物を観察する姿など計９枚。

悠仁さまは推薦入試を経て、４月に同大生命環境学群生物学類に入学。宮内庁によると、基礎生物学実験や分子細胞生物学概論、遺伝学概論などの授業に出席し、グループ別で実験やフィールド調査にも取り組む。構内を移動する時は、普段から自転車を使っている。

大学の行事では、５月の「スポーツ・デー」で生物学類の友人らとドッジボールを楽しんだ。６月の「宿舎祭」では模擬店に参加し、ベビーカステラを販売。関係者によると、高校時代にバドミントン部だった悠仁さまは、大学でも同好会に入って活動している。

戦後８０年の今年は７月に秋篠宮ご夫妻、次女佳子さまと東京都写真美術館を訪れ、広島の被爆に関する企画展を見学。犠牲者に思いをはせ、被害の悲惨さを改めて感じ、平和への思いを一層強くした様子だった。同月にはご一家で、沖縄の豆記者とも赤坂御用地内で面会。悠仁さまにとって中学１年の時以来２度目だった。

秋篠宮さま以来４０年ぶりとなる成年式に向け、秋篠宮さまや装束の専門家らから話を聞き、当時の式の映像を見て、リハーサルにも参加。６日には、装束姿で天皇陛下から贈られた成年の冠をかぶる中心儀式「加冠の儀」などに臨む。

筑波大構内を散策される秋篠宮家の長男悠仁さま＝７月７日午前、茨城県つくば市（宮内庁提供）

筑波大構内の道を自転車で走られる秋篠宮家の長男悠仁さま。自転車は授業の合間など普段から利用している＝７月７日午前、茨城県つくば市（宮内庁提供）

筑波大構内の緑地で、植物や生き物を観察される秋篠宮家の長男悠仁さま＝７月７日午前、茨城県つくば市（宮内庁提供）

筑波大構内を歩かれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝７月７日午前、茨城県つくば市（宮内庁提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]