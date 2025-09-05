日豪、防衛協力の深化確認＝２プラス２、新型艦も協議

Newsfrom Japan

日本、オーストラリア両政府は５日、外務・防衛担当閣僚協議（２プラス２）を東京都内で開いた。インド太平洋地域で軍事行動を強める中国をにらみ、防衛協力の深化を確認。豪政府が海上自衛隊の「もがみ」改良型護衛艦をベースとする新型艦導入を決めたことを受け、相互運用性の向上や艦艇の建造・整備面の連携を図ることで一致した。

岩屋毅外相は席上、「一方的な現状変更の試みなど深刻な挑戦にさらされている。日豪の特別な戦略的パートナーシップをさらなる高みに引き上げたい」と強調。中谷元防衛相は新型艦導入が「インド太平洋地域の安全保障面における強靱（きょうじん）化」につながるとの認識を示した。

日本は豪州を「準同盟国」と位置付ける。中国とロシア、北朝鮮が結び付きをアピールする中、日豪を中核として同志国連携を拡充したい考え。２プラス２では米国を交えた３カ国協力の強化も確認した。

日豪外務・防衛担当閣僚協議に臨む中谷元防衛相（左手前から２人目）、岩屋毅外相（同３人目）と豪州のマールズ国防相（右手前から５人目）、ウォン外相（同６人目）ら＝５日、東京都港区（代表撮影）

