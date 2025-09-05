台風１５号、東海沿岸へ＝四国、紀伊半島を東進―各地で大雨、災害警戒

Newsfrom Japan

台風１５号は５日午前１時ごろに高知県宿毛市付近に上陸して太平洋沿岸を東へ進み、同９時ごろには和歌山県北部に再上陸して紀伊半島を横断した。同日夜にかけ、東海沿岸付近や関東沖へ進む見込み。東北から近畿で大雨になる所があり、気象庁は土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重に警戒するよう呼び掛けた。関東甲信と東海では線状降水帯が発生する恐れもある。

宮城県女川町付近では５日午前４時までの１時間雨量が約１００ミリとの記録的短時間大雨情報が出された。奈良県下北山村では午前２時５０分までの１時間に８４．５ミリの猛烈な雨が降り、同９時２０分までの１２時間雨量が２６７．０ミリに上った。高知県室戸市・室戸岬では同４時４０分すぎに最大瞬間風速２６．２メートルを観測した。

１５号は５日午前１１時、三重県伊勢市付近を時速５０キロで東北東へ進んだ。中心気圧は１０００ヘクトパスカル、最大風速１８メートル、最大瞬間風速２５メートル。南東側３９０キロ以内と北西側１６５キロ以内が風速１５メートル以上の強風域。

線状降水帯が発生する可能性がある都県と時間帯は、東海４県と神奈川、山梨、長野が夕方まで。茨城と埼玉、千葉、東京（島しょ部除く）、伊豆諸島は昼すぎから午後９時ごろ。

６日正午までの２４時間予想雨量は多い所で、関東甲信２００ミリ、東海１５０ミリ、東北８０ミリ。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]