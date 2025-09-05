芸人インスタに不正ログイン＝容疑で男再逮捕、パスワード推測か―アインシュタイン稲田さんら被害・警視庁

Newsfrom Japan

お笑いコンビ「アインシュタイン」の稲田直樹さん（４０）やプロスポーツ選手のＳＮＳのアカウントに不正ログインしたとして、警視庁サイバー犯罪対策課は５日までに、不正アクセス禁止法違反容疑で、住所、職業不詳久保智成容疑者（３２）を再逮捕した。黙秘している。

再逮捕容疑は昨年７～１０月、不正にＩＤとパスワードを入力し、稲田さんとプロスポーツ選手のインスタグラムのアカウントにログインした疑い。

同期間の不正ログイン回数は、稲田さんのアカウントに１６回、プロスポーツ選手のアカウントに１回の計１７回に上った。

同課によると、久保容疑者は公表されている稲田さんらの生年月日などからパスワードを推測したとみられる。

稲田さんのインスタグラムを巡っては、動画配信者が昨年、ダイレクトメッセージで性的な画像を送るように要求されたと訴える女性の証言をＳＮＳに投稿した。

稲田さんは「身に覚えがない」と関与を否定し、同年８月、警視庁に相談していた。

不正ログインと女性が性的画像を要求された時期は重なっており、同課は久保容疑者が画像要求にも関与した可能性もあるとみて調べる。

久保容疑者は２０２３年１０月～２４年１１月ごろにも、俳優やプロスポーツの指導者ら４人のＳＮＳに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反容疑で、これまでに３回、警視庁に逮捕され、その後起訴された。

お笑いコンビ「アインシュタイン」メンバー 稲田直樹さん

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]