最低賃金、全国平均１１２１円＝６６円上げ、目安超え３９道府県

Newsfrom Japan

厚生労働省は５日、２０２５年度の地域別最低賃金が全国平均で時給１１２１円になると発表した。引き上げ額は過去最大の６６円で、中央最低賃金審議会（厚労相の諮問機関）が示した目安額６３円を上回った。３９道府県が目安を超える改定額となり、最低賃金の引き上げが加速した。

目安は地域の経済力に応じてＡ～Ｃのランクごとに示され、東京などのＡランクとＢランクは６３円、Ｃランクは６４円だった。引き上げ額が最も大きかったのはＣランクの熊本で、目安を１８円上回る８２円。大分は８１円、秋田は８０円だった。隣県や都市部との人材獲得競争を背景に、目安超えが相次いだ。

最低賃金はすべての都道府県で１０００円を超えた。最も高い東京（１２２６円）と最も低い高知、宮崎、沖縄（１０２３円）との差は２０３円となり、前年度の２１２円から縮小。地域間の格差是正が進んだ。

出勤途中の通勤者たち＝８月１５日、東京都内（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]