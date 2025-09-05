石破首相、経済対策「秋に策定」＝給付案、与野党協議に意欲

Newsfrom Japan

石破茂首相は５日、物価高対策を含む経済対策について「この秋に策定する」と表明した。７月の参院選で与党が掲げた現金給付案についても与野党協議を進める方針を示した。首相官邸で記者団の質問に答えた。

自民党内で事実上の退陣勧告となる総裁選前倒しを求める声が相次ぐ中、続投への強い意思を示した形だ。ただ、仮に続投できたとしても党内や野党との調整が難航する可能性がある。

自民、公明両党は参院選で国民１人２万～４万円の給付案を掲げた。首相は「財政に対する責任も考えつつ、与党で検討を行い、野党との協議をさらに進めていただきたい」と述べた。

首相は「物価高に負けない賃上げを実現することが物価対策の基本だ」と指摘。「賃上げが物価上昇を安定的に上回るまでの間、困っている方々や本当に苦しんでいる方々を支援するための対応が必要だ」と訴えた。

記者団の質問に答える石破茂首相＝５日午後、首相官邸

