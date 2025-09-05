橋幸夫さん死去、８２歳＝歌手「潮来笠」「いつでも夢を」

Newsfrom Japan

「潮来笠」「いつでも夢を」などのヒット曲で知られる歌手の橋幸夫（はし・ゆきお、本名幸男＝ゆきお）さんが４日午後１１時４８分、肺炎のため東京都内の病院で死去した。８２歳だった。東京都出身。葬儀は１０日正午から東京都文京区小石川３の１４の６の伝通院で。喪主は妻真由美（まゆみ）さん。

母の勧めで中学２年から作曲家の遠藤実さんの歌謡教室で学んだ。作曲家の吉田正さんにも師事。１９６０年、高校生だった１７歳でデビューし、着流し姿で歌う演歌「潮来笠」が大ヒット。日本レコード大賞新人賞の最初の受賞者となった。

幅広い曲調を歌いこなし、吉永小百合さんとのデュエット曲「いつでも夢を」（６２年）と、ムード歌謡「霧氷」（６６年）で日本レコード大賞を２度受賞。舟木一夫さん、故西郷輝彦さんと共に若手スターの「御三家」として絶大な人気を集め、ＮＨＫ紅白歌合戦に６０年から１７年連続、通算で１９回出場した。

他のヒット曲にリズム歌謡「恋のメキシカン・ロック」（６７年）や、人気劇画のイメージソング「子連れ狼（おおかみ）」（７１年）など。俳優としても多くの映画やドラマに出演した。著書に母の介護生活をつづった「お母さんは宇宙人」などがある。

２０２３年５月、声の衰えなどを理由に引退したが、翌年４月に撤回し、ステージに立ち続けた。今年５月、アルツハイマー型認知症であることを公表。その後、体調を崩して入院し、闘病を続けていた。

橋幸夫さん

歌手の橋幸夫さん（１９６５年撮影）

