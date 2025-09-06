悠仁さま、成年式＝「自覚持ち、務め果たす」―４０年ぶり、皇居などで儀式

Newsfrom Japan

秋篠宮家の長男悠仁さま＝筑波大１年＝が成年皇族となられたことを公に示す成年式が６日、１９歳の誕生日に合わせて行われた。皇室の成年式は、秋篠宮さま以来４０年ぶり。

悠仁さまは６日朝、赤坂御用地（東京都港区）内の秋篠宮邸で「冠を賜うの儀」に臨み、天皇陛下の使者から成年の冠と、冠に付ける「燕尾纓（えんびのえい）」を受け取り、皇居へ向かった。

中心儀式「加冠の儀」は午前１０時ごろから宮殿「春秋の間」で実施。悠仁さまは未成年の装束「闕腋袍（けってきのほう）」姿で臨み、加冠役で天皇陛下の側近の坂根工博侍従次長が、未成年のかぶり物「空頂黒※（※巾ヘンに責）（くうちょうこくさく）」を外し、燕尾纓の付いた冠をかぶせた。

悠仁さまは天皇、皇后両陛下の前に進み、天皇陛下に「冠を賜り、誠にありがとうございました」とお礼を述べた。秋篠宮ご夫妻には「成年式を挙げていただき、誠にありがとうございます。成年皇族としての自覚を持ち、その務めを果たしてまいりたいと存じます」と話した。

続いて、成年の装束「縫腋袍（ほうえきのほう）」に着替え、垂纓（すいえい）が付いた冠を着け、儀装馬車で皇室の祖先などをまつる宮中三殿に向かい、成年皇族として初めて参拝した。

「加冠の儀」に臨まれる秋篠宮家の長男悠仁さま＝６日午前、皇居・宮殿「春秋の間」（代表撮影）

「朝見の儀」で天皇、皇后両陛下にあいさつし、着席される秋篠宮家の長男悠仁さま＝６日午後、皇居・宮殿「松の間」（代表撮影）

成年式の一連の儀式を終え、宮殿を出られる秋篠宮家の長男悠仁さま＝６日午後、皇居・宮殿東庭

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]