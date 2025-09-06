北海道地震７年で追悼＝４４人犠牲、冥福祈る

Newsfrom Japan

最大震度７を観測し、４４人が犠牲となった北海道地震は６日、発生から７年を迎えた。３７人が亡くなった厚真町では追悼式が行われ、参列した遺族ら約１４０人が犠牲者の冥福を祈った。

宮坂尚市朗町長は「今なお尽きることのない悲しみが込み上げる」と悼んだ。「町民と将来像を共有し、一丸となって歩みを進めていく」と語り、復興や発展への決意を新たにした。鈴木直道知事も列席し、追悼の言葉を読み上げた。

両親と祖母を亡くした厚真町役場職員の中村真吾さん（４９）は遺族を代表して「人の温かさ、やさしさが崩れかけていた心を支え直してくれた」と話し、「失われた命を忘れず、助け合う心と記憶を次の世代へとつないでいく」と誓った。

宮坂町長は式典後、町役場近くの公園に建てられた慰霊碑前で、正午を伝えるサイレンを合図に黙とうをささげ、献花した。

土砂崩れで１９人が亡くなった吉野地区には２日に献花台が設けられ、この日も犠牲者を悼む遺族が足を運んだ。いとこ２人を亡くしたという会社員上田一行さん（３８）は「思い出の地が様変わりしたショックは忘れられない。毎年献花に訪れたい」と語った。

地震は２０１８年９月６日午前３時７分に発生。住宅２３００棟以上が全半壊し、災害関連死３人を含む４４人が亡くなった。地震による火力発電所の停止などで国内初の大規模停電（ブラックアウト）が起き、２９５万戸が停電した。

北海道地震から７年を迎え、追悼式で黙とうする遺族ら＝６日午前、北海道厚真町

