１７都道県連が総裁選要求＝「石破包囲網」狭まる―自民、８日に結論

自民党の青森、静岡など６県連は６日、臨時総裁選実施を求める書面を党本部に提出する方針を決めた。これにより、総裁選前倒し要求を機関決定したのは１７都道県連となった。要求見送りを決めたのは８県連にとどまり、要求の受け付けが締め切られる８日に向け、石破茂首相（総裁）に対する「包囲網」が地方からも狭まりつつある。

総裁選前倒しは党所属国会議員２９５人と４７都道府県連の過半数（１７２）の要求で決まる。議員の４割ほどが要求する意向を固めたもようだ。総裁選挙管理委員会は８日に議員の要求を受け付け、地方分と合わせて結果を即日公表する方針だ。

総裁選前倒し要求を決めたのは、青森、静岡に加え、埼玉、山梨、滋賀、奈良各県連。青森県連の津島淳会長は会議終了後、異論は出なかったと記者団に説明し、「選挙で示された国民の意思を最大限尊重すべきだ」と語った。

一方、福井、鹿児島、沖縄３県連は要求見送りを決定。鹿児島県連会長を務める森山裕幹事長は記者会見で、自身を含む県連所属国会議員４人の対応について「県連の決定に背くことはない」と述べ、総裁選前倒しは求めないと説明した。

福岡県連は６日の会合で意見集約に至らず、８日に再協議する。群馬、千葉両県連は県連会長らに判断を一任した。千葉県連会長の斎藤健前経済産業相は記者団に「首相は自ら辞めてほしい」と自発的辞任に期待を示した。

７日は宮城、愛知、和歌山各県連など、８日は新潟、石川、島根、山口各県連などが会合を予定する。

自民党鹿児島県連の会合後に記者会見する森山裕幹事長＝６日午後、鹿児島市

自民党青森県連の総務会であいさつする津島淳県連会長（中央）＝６日午前、青森市

総務会の結果について記者会見する自民埼玉県連の神尾高善総務会長（中央）ら＝６日午後、さいたま市浦和区

自民党静岡県連の総務会後に記者団の取材に応じる井林辰憲県連会長（中央）＝６日午前、静岡市

