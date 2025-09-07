藤元監督「ロストランド」に審査員賞＝斬新な作品部門―ベネチア映画祭

Newsfrom Japan

【パリ時事】第８２回ベネチア国際映画祭の授賞式がイタリア北部ベネチアで６日夜（日本時間７日未明）に開かれ、斬新な作品が対象のオリゾンティ部門で、藤元明緒監督の「ＬＯＳＴ ＬＡＮＤ／ロストランド」が審査員特別賞を受賞した。

受賞作は、ミャンマーで迫害を受けてきたイスラム系少数民族ロヒンギャの人々の証言を基にした物語。日本では来春公開予定。藤元監督はスピーチで「出演してくれたロヒンギャたちの素晴らしい才能がこれから世界に広がっていくよう、温かいエールを」と訴えた。

コンペティション部門の最高賞、金獅子賞はジム・ジャームッシュ監督の「ファーザー・マザー・シスター・ブラザー」に決まった。銀獅子賞（審査員大賞）には、パレスチナ自治区ガザで殺害された女児の実話を追ったカウテール・ベン・ハニア監督の「ザ・ボイス・オブ・ヒンド・ラジャブ」が選ばれた。

６日、イタリア北部ベネチアで、第８２回ベネチア国際映画祭のオリゾンティ部門で審査員特別賞を受賞した藤元明緒監督（ＡＦＰ時事）

ベネチア国際映画祭のオリゾンティ部門で審査員特別賞を受賞した「ＬＯＳＴ ＬＡＮＤ／ロストランド」の一場面（（Ｃ）２０２５ Ｅ．ｘ．Ｎ Ｋ．Ｋ．）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]