石破首相、退陣表明＝自民、臨時総裁選へ

石破茂首相（自民党総裁）は７日、首相官邸で記者会見し、退陣する意向を表明した。７月の参院選で大敗した結果、党内で総裁選前倒しを求める「石破降ろし」の声が拡大し、続投は困難と判断した。自民は臨時総裁選を行い、新総裁の選出を急ぐ。臨時国会での首相指名選挙を受けた新首相就任をもって正式に退任する見通し。

首相は７日午後６時から臨時の会見を開き、党総裁を辞すると明言。日米関税交渉で「一つの区切りが付いた」と説明した。「新総裁が選ばれるまで責任を果たし、新総裁にその先を託したい」と語った。

首相は２０２４年１０月に就任。直後に衆院解散・総選挙に踏み切ったものの、派閥裏金事件などの影響で与党過半数割れの大敗を喫した。

その後の国会では厳しい政権運営を強いられたが、一部野党の協力を得ながら２５年度予算の成立などにこぎ着けた。ただ、今年７月の参院選でも大敗し、衆参で与党過半数割れという異例の事態となった。

首相は「比較第一党の責任」を訴え、日米関税交渉合意の完全履行などの課題に向き合うために続投する意向を表明していたが、所属議員や地方組織からは首相や党執行部の責任を問う声が噴出していた。

自民は総裁選前倒しの意思確認手続きを行っていた。党則では党所属国会議員２９５人と４７都道府県連の過半数（１７２）の要求で前倒しが決まる。８日に国会議員の要求を受け付け、地方分と合わせて結果を即日公表する方針だった。

７日までに、地方組織の半数を超える２４都道府県連が前倒し賛成を決定。小泉進次郎農林水産相も６日に首相と会談した際、意思確認手続きを回避するよう促すなど「石破包囲網」が狭まっていた。

記者会見で、退陣を表明する石破茂首相＝７日午後、首相官邸

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]