がん細胞などに「目印」＝除去助けるたんぱく質開発―京大

Newsfrom Japan

がん細胞など体内で不要な細胞と結合し、免疫細胞が取り除きやすくする新たなたんぱく質を、京都大の研究グループが開発した。マウスへの投与でがん細胞や自己免疫疾患を誘発する細胞の除去に成功。３年以内にヒトでの臨床研究（治験）を開始し、２０３０年代の実用化を目指すという。論文は３日、国際科学誌「ネイチャー・バイオメディカル・エンジニアリング」に掲載された。

ヒトの体内では毎日１００億個を超える細胞が役割を終えて死に、免疫細胞「マクロファージ」に食べられて取り除かれる。しかし、加齢などによって不要な細胞が死なずに蓄積すると、がんや自己免疫疾患などの病気につながる。

研究グループは、不要な細胞と結合して、マクロファージが認識する際の目印となるたんぱく質「クランチ」を開発。たんぱく質の一部の構造を変えることにより、結合する不要細胞を変えることができるようにした。

皮膚がんや自己免疫疾患を発症させたマウスに、標的となる細胞に結合するクランチを注入したところ、がん細胞などの増殖を抑えたり、数を減らしたりする効果が確認された。

研究グループの鈴木淳・京大教授（細胞膜生物学）は「現在は抗がん剤や免疫細胞でがん細胞を殺してから除去させているが、生きた状態のまま効率的に除去できるようになり、新たな治療法につながる」と話している。

鈴木淳・京大教授（京大のホームページより）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]