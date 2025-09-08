自民・茂木氏、総裁選出馬へ＝林長官も立候補含み―来月４日投開票案、党員参加

Newsfrom Japan

石破茂首相（自民党総裁）が退陣を決めたことを受け、自民の茂木敏充前幹事長（６９）は８日午前、後継を選ぶ臨時総裁選に出馬する意向を明らかにした。総裁選は、党員・党友の投票を伴う「フルスペック」で行う方向で調整。日程は「１０月４日投開票」を軸に検討する。９日にも決定する見通しだ。総裁選前倒しの是非を問うため８日に予定していた意思確認は中止した。

臨時総裁選への出馬を表明したのは茂木氏が初めて。茂木氏は国会内で記者団に「結党以来最大の危機にある。一日も早く挙党体制で新しい自民党をつくらなければならない」と強調。立候補に必要な国会議員２０人の推薦について「集まると確信している」と語った。

林芳正官房長官（６４）は首相官邸で記者団に「仲間の皆さんとよく相談したい」と述べ、昨年９月に続く総裁選出馬に含みを持たせた。

臨時総裁選を巡っては、昨年の総裁選で上位に入った高市早苗前経済安全保障担当相（６４）や小泉進次郎農林水産相（４４）の動向が注目される。小林鷹之元経済安保相（５０）の名前も挙がる。

首相は党本部で開いた臨時役員会で、総裁を辞任する意向を改めて表明。「しかるべき時期に決断すると言った。日米関税交渉にめどが付くのがしかるべき時期と思っていた」と説明した。辞意を示していた森山裕幹事長ら党役員に対し、総裁交代後の新役員決定まで職にとどまるよう求めた。

自民党総裁選への出馬の意向を表明する茂木敏充前幹事長＝８日午前、国会内

記者会見する林芳正官房長官＝８日午前、首相官邸

退陣表明から一夜明け、自民党の臨時役員会に臨む石破茂首相（右から３人目）ら＝８日午前、東京・永田町の同党本部

自民党総裁選挙管理委員会の会合に臨む逢沢一郎委員長（右から３人目）ら＝８日午前、東京・永田町の同党本部

