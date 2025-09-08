石平参院議員に制裁＝「誤った言論拡散」と非難―中国外務省
【北京時事】中国外務省は８日、石平参院議員（日本維新の会）に対し、入国禁止などの制裁を科すと発表した。石氏が、「中国の内政に干渉し主権や領土の一体性に重大な損害を与えた」のが理由という。「反外国制裁法」に基づく措置で、即日実施する。
同省は、石氏が「台湾や釣魚島（尖閣諸島の中国名）、歴史問題などで誤った言論を拡散し、公然と靖国神社を参拝した」などと非難。親族を含め入国禁止とするほか、中国国内にある資産の凍結、中国国内の団体や個人との交流や取引も禁止する。
外務省の林剣副報道局長は８日の記者会見で、「石氏は反中勢力と結託し、もめ事を起こしている」と主張。「制裁は強力な戒めであり厳重な警告だ」と述べた。
評論家として活動してきた石氏は中国出身で、日本国籍を取得。中国共産党に批判的な言動で知られ、７月の参院選で維新から比例で出馬し、初当選した。
