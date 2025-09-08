茂木・林氏出馬へ、高市氏準備＝自民総裁選、１０月４日投開票で調整

Newsfrom Japan

自民党の茂木敏充前幹事長（６９）は８日、石破茂首相（党総裁）の後継を選ぶ臨時総裁選に出馬する意向を表明した。林芳正官房長官（６４）も立候補する意向を固め、高市早苗前経済安全保障担当相（６４）も準備を進めている。党は総裁選を党員・党友の投票を伴う「フルスペック」で実施する方針。２２日告示、１０月４日投開票とする方向で調整しており、９日に日程や方式を決定する。

茂木氏は国会内で記者団に「結党以来最大の危機にある。一日も早く挙党体制で新しい自民党をつくらなければならない」と語った。総裁選挑戦を明らかにしたのは茂木氏が初めて。立候補に必要な国会議員２０人の推薦人確保に自信を示した。

旧岸田派の林氏は会長だった岸田文雄前首相と国会内で会い、出馬の意向を伝えた。高市氏も出馬表明に向けた調整を続ける。小林鷹之元経済安保相（５０）はフジテレビ番組で「仲間と相談して考え抜きたい」と語った。加藤勝信財務相（６９）は津市で記者団に「しっかり考えていきたい」と述べた。

昨年の総裁選で３位だった小泉進次郎農林水産相（４４）の動向も焦点。小泉氏は農水省で記者団から出馬の有無を問われ「党の一致結束に対し何ができるかを考え判断したい」と説明するにとどめた。

自民党総裁選への出馬の意向を表明する茂木敏充前幹事長＝８日、国会内

小林鷹之元経済安全保障担当相

記者団の質問に答える小泉進次郎農林水産相＝８日、農水省

