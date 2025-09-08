ＤＮＡ型鑑定で不適切処理か＝１３０件、科捜研職員を書類送検―佐賀県警

Newsfrom Japan

ＤＮＡ型鑑定で不適切な処理を行っていたとして、佐賀県警は８日、科学捜査研究所所属の４０代男性職員を虚偽有印公文書作成・同行使などの容疑で書類送検し、懲戒免職とした。不適切処理は１３０件に上り、職員は容疑を認め、「多大な迷惑をかけ申し訳ない」と話しているという。

県警によると、職員は２０１７年６月～２４年１０月、関与したＤＮＡ型鑑定１３０件で未実施の鑑定を実施したかのように装ったり、日付を書き換えたりした。うち１６件は実際に不同意わいせつ事件や殺人未遂事件などの証拠として検察庁に送られていたという。

２４年１０月１６日に鑑定結果を決裁する際に発覚。県警は１３件の不適切処理について書類送検した。職員は１５年から６３２件のＤＮＡ型鑑定に関与しており、県警は試料が残っている１２４件の再鑑定を実施し、残り５０８件についてもデータと提出された書類を照らし合わせるなどして再調査した。捜査や公判への影響はないとしている。

職員は「仕事ぶりを良く見せることで評価を上げ、上司から指摘を受けたくなかった」などと話しているという。

中嶋昌幸警務部長の話 県民の信頼を著しく損ねる事案で厳重に処分した。再発防止に努める。

佐賀県警本部＝佐賀市

