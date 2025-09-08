石破首相、８０年見解、国連総会で公表案＝退陣表明後、困難の声も

Newsfrom Japan

石破茂首相が意欲を示す戦後８０年の「見解」に関し、米ニューヨークで今月開かれる国連総会に合わせて公表する案が、政権内で浮上していることが分かった。政府関係者が８日、明らかにした。ただ、退陣表明で首相の求心力低下は避けられず、側近からも「この局面に至れば、もはや難しいのではないか」と悲観的な声が漏れる。

首相周辺は「首相は見解を自身の遺言ぐらいの気持ちで考えている」と解説。現在も準備作業を進めているという。

首相は、先の大戦に至った経緯の検証に、強いこだわりを持ってきた。悲惨な戦争を繰り返さないために必要との思いからだ。一方、自民党保守派は安倍晋三元首相の７０年談話を重視。首相の見解公表に反発している。

これに対し、政府関係者は「７０年談話を神格化する勢力を、首相は『戦前の陸軍将校のようだ』と言っていた」と明かす。

官邸に入る石破茂首相（中央）＝８日午前、東京・永田町

