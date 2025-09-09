吉行和子さん死去、９０歳＝俳優「金八先生」「愛の亡霊」

Newsfrom Japan

テレビドラマ「３年Ｂ組金八先生」や映画「愛の亡霊」など数多くの作品に出演し、エッセイストとしても活躍した俳優の吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが２日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。９０歳だった。東京都出身。葬儀は近親者で営んだ。

１９３５年、作家の吉行エイスケと美容師のあぐりの間に生まれた。５７年、劇団民芸の舞台「アンネの日記」で初主演を果たし、注目された。映画にも活躍の場を広げ、５９年に「にあんちゃん」と「才女気質」で毎日映画コンクール女優助演賞を受賞。大島渚監督の「愛の亡霊」、米アカデミー賞外国語映画賞を受けた「おくりびと」などにも出演。「３年Ｂ組金八先生」「ふぞろいの林檎（りんご）たち」など人気ドラマでも活躍した。

８４年、自らの半生を振り返った「どこまで演（や）れば気がすむの」で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞。兄は作家の淳之介さん、妹の理恵さんは詩人。

吉行和子さん

