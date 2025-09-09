米移民当局、日本人も３人拘束＝韓国現代自工場の４７５人摘発で

Newsfrom Japan

【ソウル、ワシントン時事】米移民当局が、南部ジョージア州で韓国の現代自動車などが建設中の電池工場で拘束した４７５人に、日本人３人が含まれていることが９日、外務省などへの取材で分かった。現地の在アトランタ日本総領事館が日本人の拘束を確認し、対応に当たっている。

トランプ米政権による不法移民の取り締まりが進む中、企業活動のリスクが顕在化した形だ。関係者によると、拘束された日本人は、現代自が韓国のＬＧエナジー・ソリューションと共同で建設中の電気自動車（ＥＶ）用電池工場の現場に派遣されていた、電池の電極塗工機などを製作する日本の産業用機械メーカーの社員らという。

林芳正官房長官は９日の記者会見で「在アトランタ日本総領事館が領事面会を含め、情報収集および状況把握を進めており、邦人保護の観点から引き続き適切に対応していく」と説明した。

韓国の現代自動車が米ジョージア州で建設中の工場で、捜査を行う米国土安全保障捜査局（ＨＳＩ）の捜査官＝５日、移民税関捜査局（ＩＣＥ）提供（ＡＦＰ時事）

米南部ジョージア州で建設中の韓国・現代自動車工場で取り締まりを行う当局者＝５日（アルコール・たばこ・銃器取締局のＸより）

