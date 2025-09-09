用具メーカーも大舞台に注力＝桐生ら支えるアシックス―世界陸上

Newsfrom Japan

陸上の世界選手権東京大会（１３日開幕）は、選手に用具を提供するメーカーにとって製品発信の重要な場になる。国内の有力ブランドの一つがアシックス。男子１００メートルの桐生祥秀（日本生命）や女子マラソンの小林香菜（大塚製薬）をはじめ、国内外の１００選手以上がシューズやウエアを使用する予定だ。

アシックスは２０１９年、「速く走ること」を徹底的に追求する「Ｃプロジェクト」を発足。「Ｃ」には「頂上」の意味が込められた。当時、長距離用シューズは厚底を前面に出した海外ブランドが席巻していたが、わずかな選手が契約を続けた。信じてくれた選手の期待に短期間で応えたい―。通常では考えられないスピードでサンプルを作り、選手の反応を聞いた。

そこで見えてきたのが、ストライドを伸ばそうとしたい選手と、ピッチを高めたい選手では好むシューズが異なるという点。社内には「開発に時間がかかるので、間を取ったアイテムに集約しよう」という声もあったが、最終的に走法に合わせた２種類のシューズ作製を決断した。改良版が今大会にも引き継がれている。

開発拠点はトラック完備のアシックススポーツ工学研究所（神戸市）。協力する選手の全身に約７０個のマーカーを取り付け、動きをコンピューターに落とし込む。選手の意見が大切だが、研究所へ頻繁に訪れてもらうわけにもいかず、限られた機会の作業でも「失敗は許されない」と担当者は言う。

８月に桐生が１００メートルで自身８年ぶりの９秒台を記録するなど、世界選手権を前に明るいニュースもあった。研究所の竹村周平所長は「アスリートとの取り組みを深めることで原点に返り、物作りに改めて注力できた」とこれまでを振り返り、大舞台に向け「全社一丸でサポートする」と力を込めた。

陸上のシューズ開発に取り組むアシックスのスポーツ工学研究所＝３日、神戸市

