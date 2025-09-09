市民団体、ＤＮＡ型鑑定など要請＝長生炭鉱の遺骨、政府に

Newsfrom Japan

太平洋戦争中に水没事故が起き、朝鮮半島出身者らが犠牲になった海底炭鉱「長生炭鉱」（山口県宇部市）坑内から人骨が発見された問題で、遺骨収集をする市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」（刻む会）は９日、政府に対し、収容された遺骨のＤＮＡ型鑑定などを要請した。

刻む会は各省庁の担当者に対し、ＤＮＡ型鑑定による遺骨の身元特定や、遺骨収集をさらに進めるための財政支援を要請。井上洋子共同代表は「目の前にある遺骨を助けるのは国の責任だ」と訴えた。

警察庁は、遺骨と照合可能な試料の有無などを確認した上で、警察でＤＮＡ型鑑定を実施するか否かを山口県警や関係省庁と検討中と回答。外務省は、韓国政府と意思疎通していくとした。

厚生労働省は、８０年以上前に落盤事故が発生した坑道への潜水に対し、「人骨は発見されたものの、安全性の懸念は払拭できていない。財政支援や現地視察などの検討を進める状況にはない」と返答した。

長生炭鉱に関し、政府に要請する市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」の井上洋子共同代表（前列右から３人目）ら＝９日午後、東京都千代田区

