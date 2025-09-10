国交省、日航に厳重注意＝機長飲酒、社長「深くおわび」

Newsfrom Japan

日本航空の国際線の男性機長（６４）が滞在先で過度な飲酒をした問題で、国土交通省は１０日、日航を厳重注意した。同社の鳥取三津子社長は記者会見を開き、「心より深くおわび申し上げる」と謝罪。男性機長を懲戒解雇するとともに、再発防止策の一環として、飲酒リスクの高い運航乗務員を乗務から外す方針を明らかにした。

肝機能の検査項目などからリスクを判断し、すでに４人を自宅待機にしたという。鳥取社長は「対応に甘さがあった」と振り返った上で、日航ジャンボ機墜落事故から４０年となる８月に飲酒問題を起こしたことに触れ、「ご遺族を裏切った思いがある」と陳謝した。

これに先立ち、航空局の石井靖男安全部長が同社で「安全統括管理者」を務める中川由起夫常務に対し、９月末までに再発防止策の報告を求める文書を手渡した。石井部長は「個人的な悪質性が認められ、飲酒に関する社内での管理監督が十分だったとは言えない」と指摘した。

機長による飲酒問題で、国土交通省航空局の石井靖男安全部長（左）から厳重注意の文書を受け取る日本航空の中川由起夫常務＝１０日午前、東京・霞が関

機長による飲酒問題で国土交通省から厳重注意を受け、記者会見で謝罪する日本航空の鳥取三津子社長（右）＝１０日午前、東京・霞が関

機長による飲酒問題で国土交通省から厳重注意を受け、記者会見する日本航空の鳥取三津子社長＝１０日午前、東京・霞が関

