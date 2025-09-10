大野元参院議員ら無罪主張＝５１００万円不記載で初公判―自民派閥裏金事件・東京地裁

Newsfrom Japan

自民党派閥の政治資金パーティー収入を巡る裏金事件で、約５１００万円を政治資金収支報告書に記載しなかったとして、政治資金規正法違反（虚偽記載）罪に問われた元参院議員大野泰正（６６）、元政策秘書岩田佳子（６２）両被告の初公判が１０日、東京地裁（福家康史裁判長）であった。両被告はいずれも無罪を主張した。

大野被告は罪状認否に先立ち、「国民に多大な政治不信を招き、深くおわび申し上げます」と陳謝。その上で「虚偽記載の共謀は一切ない。道義的責任はあるが、犯罪を犯したことはありません」と述べた。

一連の事件では、これまでに国会議員４人を含む計１２人が立件された。起訴された議員本人の公判は初めて。大野被告の不記載額は議員側で最多となる。

起訴状によると、２人は大野被告が代表を務めていた資金管理団体「泰士会」の２０１８～２２年分の収支報告書に、最大派閥だった「清和政策研究会」（旧安倍派）からの還流分計約５１００万円を記載しなかったとされる。

検察側は冒頭陳述で、大野被告が１４年から派閥のパーティー券販売のノルマを割り当てられていたと指摘。両被告はノルマ超過分が寄付金として還付されることを認識した上で、遅くとも同年分の収支報告書から虚偽記載について共謀していたと述べた。

大野泰正元参院議員

自民党派閥裏金事件で、元参院議員大野泰正被告の初公判が開かれた東京地裁の法廷。中央は福家康史裁判長＝１０日午後、東京都千代田区（代表撮影）

初公判に出廷した元参院議員大野泰正被告（右から２人目）と元政策秘書岩田佳子被告（右端）＝１０日、東京地裁（イラスト・日下部亜留斗氏）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]