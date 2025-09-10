三菱ＵＦＪ銀、２０年ぶり新店舗＝個人向け「エムットスクエア」―１２日開店

Newsfrom Japan

三菱ＵＦＪ銀行は１２日、東京都港区の商業施設「ニュウマン高輪」に、個人顧客に特化した新型の小型店舗「エムットスクエアＴＡＫＡＮＡＷＡ」を開設する。６月に導入した個人向けデジタル金融サービスの新ブランド「エムット」の対面戦略を担う。一般顧客向け店舗の新規出店は同行にとって約２０年ぶりとなる。

開店に先立ち８日に開催された式典で、半沢淳一頭取は「私どもの店舗の姿を大きく変える新しいチャレンジだ」と強調した。

高輪ゲートウェイ駅につながるニュウマン高輪の利便性を活用し、商業施設で買い物や通勤時の立ち寄りやすさを売りに集客を図る。現金を取り扱う窓口は置かず、新規口座開設や資産運用相談を手掛ける。子ども向けの金融教育といったイベントも開催する。

１０月には大阪府箕面市に２号店を開設。現在３２０程度ある店舗のうち４分の１から３分の１程度をエムットスクエアに転換する計画だ。

三菱ＵＦＪ銀行の新店舗「エムットスクエアＴＡＫＡＮＡＷＡ」＝８日、東京都港区

三菱ＵＦＪ銀行の新店舗「エムットスクエアＴＡＫＡＮＡＷＡ」の式典で写真撮影に応じる半沢淳一頭取（左から３人目）ら＝８日、東京都港区

