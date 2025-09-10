茂木氏、連立拡大「追求」＝自民総裁選出馬を表明

Newsfrom Japan

自民党の茂木敏充前幹事長（６９）は１０日、国会内で記者会見し、石破茂首相（党総裁）の後継を選ぶ総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への出馬を正式に表明した。「基本的な政策が一致できる政党と新たな連立の枠組みを追求する」と明言し、連立政権の枠組み拡大を目指す考えを示した。日本維新の会、国民民主党を例示し「相手もあるが、しっかり話をしたい」と語った。

茂木氏は「自民は結党以来最大の危機だ。最悪の状況だからこそ立ち上がる決意をした」と述べた。立候補を表明したのは茂木氏が初めて。出馬に必要な国会議員２０人の推薦人確保にも自信を示した。

少数与党に陥った党の立て直し策として、小泉進次郎農林水産相（４４）や小林鷹之元経済安全保障担当相（５０）に触れ「次の時代を担うリーダー候補が多くいる。若手を積極的に登用する」と強調した。

政策面では、自民が参院選で公約した現金給付を取りやめると言明。地方自治体が自由に使える「生活支援特別地方交付金」創設を打ち出した。東京と地方の賃金格差を是正する必要性も指摘。３年間で年収を１割増やす目標を掲げた。

野党が主張する消費税減税については否定的な考えをにじませ、「与党だけではなく、野党も巻き込み、しっかりした議論を進めたい」と述べた。

記者会見で自民党総裁選への出馬を表明する茂木敏充前幹事長＝１０日午後、国会内

首相官邸に入る小泉進次郎農林水産相（中央）＝１０日午後、東京・永田町

