政府、ロシア内の日本センター閉鎖へ＝全６カ所、関係悪化背景

林芳正官房長官は１０日の記者会見で、ロシア国内６カ所に日本政府が設置した「日本センター」を全て閉鎖する方針を明らかにした。ロシアによるウクライナ侵攻以降の日ロ関係悪化が背景にある。日本外務省によると、８月２７日にロシア側に外交ルートを通じて伝えたという。

林長官は「日ロ関係を取り巻く状況に大きな変化が見られる中、日本センターは歴史的な役割を十分に果たした」と閉鎖の理由を説明。ロシアが同センターに関する政府間覚書を１月に一方的に停止したことも「重要な考慮要素」と語った。

林長官によると、極東ウラジオストクにある日本センターが７月３０日と８月２６日、ロシア内務省による立ち入り検査を受けた。林長官は「職員の身体の安全確保を求めるなど、状況の適切な管理に努めている」と述べた。

日本センターは１９９４年、日ロの経済関係を担う人材育成を目的に設立され、ウラジオストクに加え、首都モスクワ、北西部サンクトペテルブルク、中部ニジニーノブゴロド、極東のハバロフスク、ユジノサハリンスクに設置されている。経営講座、日本語講座、訪日研修、ビジネスマッチングなどの事業を進めてきた。

記者会見する林芳正官房長官＝１０日午前、首相官邸

