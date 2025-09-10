立民幹事長に安住氏＝１１日に執行部刷新

Newsfrom Japan

立憲民主党は１１日午後、党本部で両院議員総会を開き、新たな執行部人事を決定する。野田佳彦代表は党の要となる幹事長に安住淳衆院予算委員長（６３）を起用する意向を固めた。改選２２議席の維持にとどまった参院選の結果を踏まえ、党幹部を大幅に入れ替える方針。

安住氏は衆院当選１０回で、旧民主党政権下の財務相などを歴任した。野田氏と親交が深いほか、国会対策に長年携わり与野党にパイプを持つ。石破茂首相の退陣表明で政局の先行きがさらに不透明となる中、ベテランの安住氏を起用し、党の立て直しを図る考えだ。

野田氏は、リベラル系で党内最大グループ「サンクチュアリ」会長の近藤昭一衆院議員（６７）を代表代行に起用し、同グループの逢坂誠二前代表代行（６６）を選対委員長に充てる方針も固めた。サンクチュアリは野田氏が昨年９月に代表に就任して以降、党運営に距離を置いており、近藤、逢坂両氏の起用で挙党体制の構築を目指す。

このほか、野田氏は馬淵澄夫元国土交通相（６５）を代表代行に充て、笠浩史国対委員長（６０）を留任させる考えだ。

当選２回で昨年の代表選に出馬した吉田晴美衆院議員（５３）も代表代行に起用。同じく２期目の渡辺創衆院議員（４７）を、広報本部長から格上げする広報委員長に充てる。

安住淳 衆院予算委員長

近藤昭一衆院議員

逢坂誠二立憲民主党前代表代行

