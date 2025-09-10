【動画】短時間勤務の正職員枠新設　全国初、残業手当は１５０％　高知県

Newsfrom Japan

高知県が株式会社ワーク・ライフバランスと働き方改革の協定を締結。全国初の取組として、残業代１５０％と、短時間勤務職員の採用を宣言した。

高知県は２０２６年度、正規職員でも勤務時間を柔軟に短縮できる採用枠を新設する。時間外勤務手当の割増率についても、２６年度に限り現状の１２５％から１５０％に引き上げ、管理職を含めた残業への意識変化を促す。仕事と家庭の両立に向けた環境整備の一環で、県はいずれも自治体では全国初の取り組みだとしている。

新採用枠では、１週間に最大１０時間の無給休暇を取得可能とした。休暇を全て使用した場合は、給与は一般職員の４分の３程度になるという。業務内容や担当部署は一般職員と同じで、定年まで雇用。応募要件は大卒５年、高卒１０年以上の社会人経験を想定する。今年度の採用試験では、５～１０人程度を募集する予定だ。【時事通信映像センター】

