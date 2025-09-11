小学教諭２人、３回目逮捕＝盗撮共有、被害児童２５人以上に―愛知県警

Newsfrom Japan

教員らが女子児童を盗撮した画像や動画をＳＮＳグループチャットで共有していた事件で、愛知県警は１１日、自分の体液を女児の楽器に付けたとして器物損壊などの疑いで、名古屋市立小教諭の森山勇二容疑者（４２）＝性的姿態撮影処罰法違反などの罪で起訴＝を再逮捕した。横浜市立小教諭の小瀬村史也容疑者（３７）＝同＝についても、女児にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつなどの疑いで再逮捕した。両容疑者の逮捕は３回目。県警によると、一連の事件での被害児童は延べ２５人以上という。

森山容疑者の再逮捕容疑は昨年１０月～今年５月、名古屋市内の自宅で、女児７人のリコーダーに体液を付着させたほか、同６月に小瀬村容疑者が女児を盗撮するなどした児童ポルノ画像をスマートフォンに所持した疑い。小瀬村容疑者は昨年６～１０月、神奈川県内で女児にわいせつな行為をして、その様子を盗撮し、一部画像を森山容疑者らが参加するグループチャットに共有した疑い。

グループは１０人程度が参加していたとみられ、今月１日には４人目となる神奈川県内の中学校教員、石川勝也容疑者（２８）が逮捕された。

愛知県警本部＝名古屋市中区

