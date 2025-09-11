高齢者を強制スマホデビュー＝特殊詐欺で新手口か―大阪府警

Newsfrom Japan

高齢者の自宅ポストにスマートフォンを送り、操作させて現金などをだまし取る特殊詐欺の手口が確認されたことが１１日、大阪府警特殊詐欺捜査課への取材で分かった。高齢者を強制的にスマホデビューさせ、ＳＮＳやビデオ通話、暗号資産アプリを悪用してだますためとみられる。

同課によると、府内の７０代女性宅の固定電話に７月、警察官をかたる男から「あなたは詐欺の容疑者」などと電話があった。後日、スマホを買うよう言われたが、女性が従わずにいると、自宅ポストにスマホが投函（とうかん）されていた。その後はスマホからＳＮＳで連絡を取るようになり、現金引き出しや金の購入を指示され、現金５００万円と金約１．５キロ（時価総額約２６００万円相当）をだまし取られた。

スマホを買わされた被害者もいた。府内の６０代女性は６月、固定電話にかけてきた警察官をかたる男から「ビデオ通話はできるか」と聞かれ、スマホ購入を指示された。アプリで複数回にわたり、暗号資産計約６０００万円相当を購入させられ、その後だまし取られた。

同課は、警察官がスマホを買わせてＳＮＳに誘導することはないと注意を呼び掛けている。

スマートフォンを操作する人の手（写真はイメージ）

