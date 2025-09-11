出光興産、富士石油にＴＯＢ＝２６１億円で子会社化へ

Newsfrom Japan

出光興産は１１日、持ち分法適用関連会社の石油精製大手富士石油に対し、１２日からＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。約２６１億円を投じて株式保有割合を２２％から９２．５％まで引き上げ、子会社化する見通しだ。両社で生産体制の再構築を一体的に行い、石油の安定供給につなげる。

買い付け価格は１株４８０円で、１１日終値の３３３円を４４％上回る。両社の原油供給元でもある大株主のサウジアラビア政府は７．５％の富士石油株を持つが、ＴＯＢには応募せず、大株主にとどまる。同じ比率の株式を保有するクウェート石油公社は応募する見通しだ。

買い付け期間は１０月２８日まで。ＴＯＢが成立すれば臨時株主総会を開き、サウジ政府以外の株主が保有する残りの株式を買い取る。富士石油株は上場廃止となる見通し。ＴＯＢには富士石油も賛同し、株主に対して応募を推奨することを決めている。

出光興産のロゴマーク

