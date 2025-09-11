【動画】幹事長安住氏、政調会長本庄氏　立民新執行部が発足　野田代表「政権取りにいく」

Newsfrom Japan

立憲民主党の野田佳彦代表は１１日の両院議員総会で、新たな執行部人事を発表し、了承された。党の要となる幹事長にはベテランの安住淳元財務相（６３）を起用。政調会長に当選２回の本庄知史衆院議員（５０）を充てるなど、複数の若手議員を要職に抜てきした。野党の多党化が進み、与党が衆参両院で過半数割れの状況に陥る中、野党第１党の党運営と指導力が改めて問われそうだ。

野田氏は総会後、記者団に対し、改選２２議席維持にとどまった参院選の結果を踏まえ「安定感と刷新感のバランスに留意した」と人事の狙いを説明。「政権を取りにいくための執行部」と位置付けた。自民、公明両党の連立政権に加わる「大連立」の可能性を問われると、「あくまで政策実現への連携を追求する」と否定した。【時事通信映像センター】

